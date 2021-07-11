Супруга украинского комика Юрия Ткача Виктория поделилась очаровательным фото в купальнике

Как сообщает Politeka.net, любимая жена юмориста Юрия Ткача Виктория, которая родила ему красотку-дочь Лизу, часто радует публику яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась в сети очаровательным кадром с отдыха в одном из киевских клубов, на котором запечатлена в купальнике.

Как видно, Виктория позирует, нежась в бассейне, она снята с необычного ракурса. Перед камерой жена комика появилась в стильном темном купальнике, который красиво подчеркнул пышное декольте. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к фото Виктория Ткач написала: "#фото для любимого мужа. #сделано любимым кумом". Пользователи тут же принялись комментировать снимок красотки, засыпая ее комплиментами: "Как Вам повезло с мужем, а может ему с Вами?", "Красотка наша. Уже пора и мне пофоткать тебя", "Классная фотка", "Красотка", "Огонь".

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