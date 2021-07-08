Украинский юморист Юрий Ткач, звезда "Квартал 95", появился вместе со звездой "Женского квартала" Ириной Сопонару
Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару является популярной украинской актрисой, которая выступает в "Женском квартале". Красотка не только уделяет внимание телевидению и выступлениям, но и Интернету, где ведет блог и делится с фанатами самым интересным.
На новом видео, которое Сопонару опубликовала в Инстаграм, красотка позировала в свадебном платье. Рядом шел звезда "Квартал 95" Юрий Ткач. Мужчина был в стильном пиджаке, жилетке, штанах, рубашке, а образ дополнил бабочкой. Пара эффектно прошлась перед камерой.
"Ура! Совсем скоро премьера нового сезона нашей любимой Полтавы", - написала Ирина.
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Фанаты посмотрели ролик более 10 тысяч раз и написали комментарии:
"А куда делась Вера?", "Слава богу!!!! Интересно, а будет какой нибудь махач между Верой и Наталкой?", "Жду с нетерпением, кстати, сейчас пересматриваю любимую Полтаву".
Напомним, блондинка из "Женского квартала" Сопонару в купальнике засветила пикантное тату
Также Politeka писала, что Сопонару из «Квартал 95» впечатлила видом в чулках и корсете на кровати
А еще Politeka сообщала, что Юрий Ткач поразвлекался на сеновале с красоткой Сопонару из "Женского квартала"