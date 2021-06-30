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Звезда «Женского квартала» и проектов «Квартал 95», украинская актриса Ирина Сопонару впечатлила весьма пикантным фото

Как сообщает Politeka.net, 34-летняя артистка, которая прославилась благодаря сериалу «Один раз под Полтавой», а также участвовала в различных телешоу, заставила говорить о себе.

У себя в Инстаграм эффектная блондинка опубликовала снимок, сделанный в спальне. Ирина была одета в черные чулки, поясок, корсет и трусики. В руках у красотки была плетка. Фотография получилась размазанной, но поклонники смогли рассмотреть все.

«Жарко на улице, да?», - игриво подписала фото звезда.

В комментариях Сопонару оставили много приятных отзывов и комплиментов. Некоторые стали шутить насчет образа актрисы.

«Жарко стало, когда я это фото увидел», «Ух ты! Ты великолепна», «Вредина», «О даааа, детка, жарковато», «Какая красивая женщина», «Жарко в этой сцене на фото!», «Прошу не надо, я был послушным», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ирина Сопонару в компании Tayanna сразила видом в экстра-мини: «Ох, и ноги».

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару избавилась от одежды, прикрывшись псом: "Счастливый".

Также Politeka писала, что Сопонару впечатлила размером выреза в платье, фото: "Ирина - ты маленькое чудо".