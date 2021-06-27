Актриса Ірина Сопонару з "Жіночого кварталу" показала чарівне фото з відпочинку на природі

Як повідомляє Politeka.net, учасниця "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару часто радує публіка яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася милим чорно-білим кадром з відпочинку на природі, На якому позує в компанії чарівного песика.

Схоже, що дівчина засмагала на пляжі топлес, хоча на знімку виглядає повністю оголеною. Іра притискає до грудей милого песика, який прикриває її голе тіло, а сама відвернула голову вбік. Волосся дівчини зібране в недбалий пучок, а на її обличчі, схоже повний захват від собаки на руках.

У підписі до фотографії Сопонару написала: "Чисте щастя. Гарної неділі". Користувачі тут же почали обговорювати нове фото зірки: "Це типу є пояс з собачої вовни, а є ліфон?", "Чарівний собак!", "У собаки щасливі вигляд", "Красуня", "Сладуськи", "Як звуть вашого песика?".

Нагадаємо, Блондинка з "Жіночого кварталу" вразила розміром вирізу в сукні, фото: "Ірина - ти маленьке диво".

Як повідомляла Politeka, Зірка "Жіночого кварталу" Сопонару в компанії Tayanna вразила видом в екстра-міні: "Ох, і ноги".