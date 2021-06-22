Українська актриса, зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару порадувала фанатів яскравим виглядом

Як передає Politeka.net, Ірина разом з українською співачкою Tayanna та зіркою "Жіночого кварталу" Анастасією Оруджовою взяли участь у шоу "Хто Зверху?" на "Новому каналі". Красуні вирішили сфотографуватися разом, щоб запам'ятати цей момент.

Ірина позувала в екстремально коротких шортиках, які підкреслили її стрункі довгі ніжки. Tayanna теж не відставала. Вона одягла легке коротеньке платтячко. А ось Оруджова вибрала більш скромний наряд.

"Ось таким золотим складом відпалювали на Хто Зверху? Нестримні веселощі неслися, повинна я вам сказати. Дівчатка ви космос", - підписала фото Сопонару.

У коментарях красуням залишили масу компліментів. Шанувальники прийшли в захват від коротких шортиків актриси.

"Ох і ногииии", "зірка", "Ооооо))) Ми з чоловіком будемо дивитися по-любому) тим більше він працює на ХЗ)))", "Best friend", "Ох Боже, як я люблю цих дівчат!", "Красуні", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Сопонару поділилася незвичайним кадром з нової фотосесії, на якому постала в образі пекучої брюнетки. Красуня похвалилася своєю стрункою фігурою, продемонструвавши її вельми незвичайним способом.

Нагадаємо, що блондинка з "Жіночого кварталу" в мереживній білизні привернула увагу ефектним кадром:"солоденька".

Також Politeka писала, що зірка "Жіночого кварталу" Сопонару в мереживному боді і перуці вразила зовнішнім виглядом:"Ноги вогонь".

А ще Politeka повідомляла, що зірка "Жіночого кварталу" Сопонару показала обличчя зблизька, змусивши дівчат заздрити:"ти найкраща".