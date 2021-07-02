Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару показала в соцсети милое фото на отдыхе с подружкой

Как сообщает Politeka.net, известная юмористка, звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару часто делится с поклонниками яркими публикациями в своем Instagram. Так в этот раз заводная блондинка поделилась в соцсети милым фото на отдыхе с подружкой, на котором также засветила пикантное тату.

Как видно на фотографии, девушки запечатлены посреди водоема, похоже, они плавают на лодке. Перед камерой Ира появилась в стильном черном купальнике раздельного типа, который красиво подчеркнул ее худощавую фигуру и засветил интересное тату между грудью. Волосы девушки собраны в небрежную прическу, а на ее лице модные солнцезащитные очки и милая улыбка.

В подписи к фотографии Сопонару написала: "Summer Vibes". Пользователи тут же принялись активно комментировать новое фото звезды, засыпая девушек комплиментами в комментариях: "Не могу разглядеть тату", "Красивые", "Вы прекрасные", "Просто лето! Здорово!", "Красотки", "Классные девочки", "Два солнышка!", "Лето во всей красе!", "Мандаринки", "Шикарное фото, две принцессы".

Напомним, Сопонару из «Квартал 95» впечатлила видом в чулках и корсете на кровати: «Жарко стало…».

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