Известный украинский юморист Юрий Ткач, звезда "Квартал 95", показал блондинку из "Женского Квартала" Ирину Сопонару на необычном фото

Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару является популярной украинской актрисой, одной из самых известных красоток из "Женского квартала" и "Квартал 95". В этот раз коллега по студии, юморист Юрий Ткач, решил подшутить над красоткой, опубликовав странную фотографию в Инстаграм.

Юрий разместил снимок в сторис, показав Ирину максимально близко. На фото видно было только лицо Сопонару. Девушка была настолько близко к объективу, что большой нос и глаза занимали много пространства в кадре.

"Ирина Сопонару", - подписал фотографию Юрий и добавил три смайлика смеха. К слову, красотка сделала репост данной публикации.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторисах Инстаграм нет подобных инструментов.

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