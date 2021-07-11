Прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар впечатлила ярким кадром

Кухар, которую называют самым строгим членом жюри танцевального проекта, обескуражила "страстным" образом в роскошном вечернем наряде. Балерина опубликовала архивное фото в "сториз" у себя в Инстаграм, представ в компании своего коллеги, хореографа Влада Ямы, передает Politeka.net.

Екатерина, в черном платье без бретелей с золотистой вышивкой и пышной юбкой, прильнула к красавчику-Яме, который тоже был одет с иголочки. Балерина театрально вскинула рукой, а в другой держала букет красных роз. Ее образ напоминал чем-то "Кармен".

Балерина неспроста показала публике этот кадр - тем самым она поздравила Влада с днем рождения. 10 июля хореографу исполняется 39 лет.

"С днем рождения, мой подельник в преступлении", - подписан кадр.

Как известно, Кухар с Ямой плечом к плечу судят участников "Танців з зірками" вот уже четыре года подряд. Ранее Влад признавался в одном из интервью, что ему не нравится в напарнице.

"Она медленно разговаривает. У нас 2 минуты… По 30 секунд на всех… Если начнет Григорий Николаевич и немного расскажет историю румбы, то после него начинает говорить Катя. И вот она только начинает, я знаю, что тут либо наплевать на команду продюсеров, либо не высказаться совсем", - откровенничал Яма.

Напомним, что Екатерина Кухар впечатлила стильным летним образом в красивом платье

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