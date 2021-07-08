Известная прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар рассказала, как хочет отдохнуть
Артистка получила особую популярность после того, как стала судьей на шоу "Танці з зірками", сообщает Politeka.net. Балерина могла как жестко раскритиковать, так и похвалить выступление тех или иных звезд.
Сейчас на страницу Кухар подписаны 326 тысяч человек, с которыми она делится своими мыслями, рассказывает о работе и отпуске.
На новом фото артистка показала свою счастливую семью: мужа-коллегу Александра Стоянова, сына Тимура и дочь Анастасию. Фото было сделано во время совместного отдыха за границей. Отметим, что Кухар эффектно смотрелась белом купальнике.
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"Как же сильно хочется в отпуск.….
Надышаться морским бризом, напитаться солнечными лучами с витамином D, обнулить все свои мысли и хоть ненадолго «остановить время» и его бешеный современный ритм…..))
А как у вас с отдыхом этим летом?
Где уже успели побывать, что посоветуете и что запланировали?😎🌴", - написала артистка.
"Очень красивые", "Вы даже мысли друг друга читаете ! Так синхроно сидите !! Обожаю вас !!!👏👏👍👍🔥🔥🌷", "👍👍очень красивое фото. Хорошего отдыха", "Уже отдохнули на море, все прекрасно ❤️, и того же желаю Вам всем ❤️", - написали пользователи сети.
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