Прима-балерина и судья из "Танців з зірками" Екатерина Кухар не сдержала чувств, поделившись с публикой летним настроением
Так, 39-летняя Кухар и ее шестилетняя дочка Настя были в числе приглашенных на бейби шауэр к владелице ювелирной компании Валерии Гуземе, которая скоро станет мамой. Балерина поделилась кадрами с мероприятия в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.
Кухар появилась на празднике в пестром мини-платье синего оттенка, присобранном резинкой на талии. Звезда встала на носочки, сверкнув стройными ножками.
Ее дочка засветилась в розовом купальнике. Видимо, одним из развлечений был бассейн. Мама укутала девочку в белое махровое полотенце, нежно обняв за плечи.
"Моя любовь ❤️", - подписала она кадр.
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Балерина порезвилась на зеленом газоне, позируя перед камерой с веточкой необычных белых цветов.
В подписи Кухар пофилософствовала: "Есть что-то прекрасное в лете, а с летом прекрасное в нас... 💛"
До этого мы рассказывали, как на этом же празднике их с Настей "подловила" с расспросами ведущая "Світського життя" Катя Осадчая. Видимо, речь зашла о нарядах.
"У меня столько красивых диадем, столько костюмов..., - говорит на кадрах Екатерина. Затем они вместе с Осадчей обратились к малышке: "Может, ты подумаешь? Нет?". Дочка Кухар топнула ножкой и отрицательно помахала головой, показав свой бунтарский характер.
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