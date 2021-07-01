Знаменитая украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала, как развлекается на дне рождении подруги в романтичном образе

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм танцовщица поделилась новыми кадрами. На них она решила показать, как накануне веселилась с подругами на дне рождении одной из них.

Для появления на торжестве Кухар выбрала весьма эффектный образ. На ней было легкое вечернее платье нежно-персикового цвета и длиной почти до самого пола. Оригинальности ему прибавлял необычный крупный принт в виде рыбы, расположенный спереди на юбке наряда.

В этом платье движения Кухар не были скованы, поэтому балерина могла не сдерживаться, и танцевать до упада. Именно эти танцы артистка и показала на видео.

Сначала она эффектно прошлась по дорожке за ручку с именинницей, а позже «зажгла» с ней же рядом на танцполе. При этом танцовщица демонстрировала вовсе не балетные движения, а соблазнительные и страстные танцы в стиле латиноамериканских.

«Люблю эту девочку!», - выкрикивала Кухар, пока ее подруга танцевала.

Напомним, жену Евгения Кошевого, Шоптенко и Гвоздеву ошеломило заявление Кухар: "Кровопийцы".

Как сообщала Politeka, Кухар из «Танців з зірками» призналась, что ей угрожают, тревожное обращение: «Оставьте в покое!».

Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» в платье с кружевом удивила поведением на известном шоу.