Украинская балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар впечатлила видом на известном шоу
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео со съемок «Хто зверху», куда она пришла вместе со своим мужем Александром Стояновым. Кухар удивила своим поведением, взобравшись на стол и размахивая стройными ножками перед мужем. Балерина была одета в черное платье на бретельках с кружевами. Стоянов же выбрал для съемок черные штаны с принтом и белую футболку.
«Жизнь отвечает взаимностью на искренние улыбки…Улыбаемся чаще!», - пишут пользователи сети.
В комментариях звезде и ее мужу оставили массу приятных слов. Поклонники пришли в восторг от пары.
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«Красивые наши», «Супер кокеточка», «Куколки», «Вы как игрушечные», «Катя, вы такая игривая. Красивые», «Как вы подходите друг другу ! Вы на одной волне!», «Красивая пара», - пишу пользователи сети.
Напомним, что Екатерина Кухар в эффектном наряде засветилась в окружении статных мужчин: фото необычной компании.
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар в одном халатике показала, как ее меняет балетная пачка: кадры перевоплощения.
Также Politeka писала, Екатерина Кухар с дочкой растрогали необычным подарком для Стоянова: «Безумно мило…».