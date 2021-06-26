Украинская балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар впечатлила видом на известном шоу

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео со съемок «Хто зверху», куда она пришла вместе со своим мужем Александром Стояновым. Кухар удивила своим поведением, взобравшись на стол и размахивая стройными ножками перед мужем. Балерина была одета в черное платье на бретельках с кружевами. Стоянов же выбрал для съемок черные штаны с принтом и белую футболку.

«Жизнь отвечает взаимностью на искренние улыбки…Улыбаемся чаще!», - пишут пользователи сети.

В комментариях звезде и ее мужу оставили массу приятных слов. Поклонники пришли в восторг от пары.

«Красивые наши», «Супер кокеточка», «Куколки», «Вы как игрушечные», «Катя, вы такая игривая. Красивые», «Как вы подходите друг другу ! Вы на одной волне!», «Красивая пара», - пишу пользователи сети.

Напомним, что Екатерина Кухар в эффектном наряде засветилась в окружении статных мужчин: фото необычной компании.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар в одном халатике показала, как ее меняет балетная пачка: кадры перевоплощения.

Также Politeka писала, Екатерина Кухар с дочкой растрогали необычным подарком для Стоянова: «Безумно мило…».