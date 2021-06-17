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Українська прима-балерина, суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар разом з чоловіком Олександром Стояновим стали гостями шоу на ютуб-каналі

Як передає Politeka.net, Стоянов опублікував у себе в Instagram фото, на якому Катерина засвітилася в компанії ставних чоловіків. Зірка балету була одягнена в ефектне чорне плаття, поверх якого вона накинула золотистий піджак. Її волосся акуратно спадало на плечі. Чоловіки навколо Кухар буквально розцвіли - всі випросталися і намагалися виглядати на всі 100%. Чоловік Кухар теж стояв у цій компанії, ні чим не поступаючись іншим красуням.

"Мій друг @avagasi7 запустив офігенний ютуб-канал Agasi Show, де підіймає соціально важливі та актуальні теми! І ми теж встигли там побувати, хто ще не бачив, запрошую до перегляду!",- підписав фото Стоянов.

У коментарях йому залишили кілька відгуків.

"Скрізь ви встигаєте", "Саша, спасибі тобі друг мій, ти крутий", "Обов'язково подивлюся!", "Виглядаєте круто", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Катерина Кухар позувала за містом в плісированій білій сукні з блакитною облямівкою. Яскравий макіяж, ідеальна укладка і акуратні босоніжки на підборах доповнили розкішний лук.

Нагадаємо, що Катерина Кухар рознесла зірок "Жіночого кварталу", відео "конфлікту": "Чуєш, дитинча, не дерзі!".

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" в короні і пір'ї вразила фатальною красою: "Як голлівудська актриса...".

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