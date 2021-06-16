Знаменита українська прима-балерина і суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар вразила фатальним образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Катерина поділилася неймовірно атмосферним чорно-білим знімком. На фото Кухар постала в образі голлівудської красуні. Вона позувала в накидці з пір'я і короні. Як виявилося, це фото зробив для неї фотограф Ростислав Ріпка, якого вона вирішила привітати з днем народження.

"Ростик, дорогий... я завжди кажу тобі про те, що ти не просто робиш фото, а заглядаєш об'єктивом в душу і дістаєш все-те, що ми, іноді, старанно ховаємо...ти неймовірно талановитий, в тобі живе справжнє мистецтво і цього ніщо не змінить! Я бажаю, щоб твій творчий шлях був наповнений успіхом, вічним натхненням і визнанням!",- зворушливо привітала Кухар свого друга-фотографа.

У коментарях зірці залишили масу приємних відгуків і компліментів.

"Чудова і естетична!", "Яка дивовижна", "красуня", "Краса неземна!", "Королева", «Катюша, ти божественно красива», «Шедевр», "перше фото - прям дуже красиве, як голлівудська актриса", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Катерина Кухар з "Танців з зірками" з млосним макіяжем і в короткій сукні виділилася на фестивалі: "Як картинка".

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар після дня народження чоловіка здивувала різкою заявою:"нікому ніколи не належала".

Також Politeka писала, що сувору суддю "Танців з зірками" Кухар розчарували подарунком для чоловіка: "не сильно щаслива".