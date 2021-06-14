Прима-балерина та суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар розговорилася про свої принципи

39-річна зірка зробила новий пост в Instagram, яким сколихнула публіку, передає Politeka.net.

Кухар позувала за містом, на кам'яній доріжці біля особняка, будучи в плісированій білій сукні з блакитною облямівкою. Яскравий макіяж, ідеальна укладка й акуратні босоніжки на підборах доповнили розкішний лук.

У підписі балерина розкрила, в чому її місія.

"Я нікому ніколи не належала..., - зізналася вона. - З моменту початку роботи в театрі, я застала 8 художніх керівників і незалежно від того, хто був біля керма, моє становище в театрі не змінювалося. Мені чужі клани, я не підтримувала жодну політичну партію і комфортно себе почувала поза обставинами... Вибравши себе і позначивши цінності, я визначила, що для мене головне - мистецтво. І моя місія: будувати, творити і примножувати... Незважаючи на мою приналежність до цього світу, перш за все, я — жінка, дружина, мама, артист, вчитель. І в кожній іпостасі потрібно залишатися людиною..."

Користувачі із захопленням сприйняли заяву Кухар:

"Прекрасні слова❤️"

"Сказала, як відрізала, хай буде так❤️❤️❤️ 🙌 🙌 🙌 "

"Повністю згодна з вами, Катя👏 👏 🔥 🔥❤️❤️ а, фотка клас❤️"

"Дуже красива дівчина!!! 🔥"

Раніше ми розповідали про недавнє свято в родині Катерини. Її чоловік Олександр Стоянов, теж артист балету, відзначив 34-річчя. Артистка показувала в "сторіз", який розкішний букет квітів йому подарували.

"Приходжу додому, а тут моєму чоловікові подарували ось такий букет. Як думаєте, хвилюватися чи ні?", - Катерина попросила поради в публіки, натякнувши на таємничу прихильницю її коханого.

Нагадаємо, Катерина Кухар з чоловіком показали своїх новонароджених "крихіток", фото: "щороку я...".

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" показала цікавий момент під час виступу з чоловіком: кадри ніжності.

Також Politeka писала, що Кухар з " Танців з зірками "похвалилася своєю сім'єю, заговоривши про дітей:" тільки ми, дорослі, можемо...".