Знаменитая украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар впечатлила роковым образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Екатерина поделилась невероятно атмосферным черно-белым снимком. На фото Кухар предстала в образе голливудской красотки. Она позировала в накидке из перьев и короне. Как оказалось, это фото сделал для нее фотограф Ростислав Рипка, которого она решила поздравить с днем рождения.

«Ростик, дорогой… Я всегда говорю тебе о том, что ты не просто делаешь фото, а заглядываешь объективом в душу и достаёшь всё-то, что мы, иногда, усердно прячем…Ты невероятно талантливый, в тебе живет истинное искусство и этого ничто не изменит! Я желаю, чтобы твой творческий путь был наполнен успехом, вечным вдохновением и признанием!», - трогательно поздравила Кухар своего друга-фотографа.

В комментариях звезде оставили массу приятных отзывов и комплиментов.

«Чудесная и эстетическая!», «Какая прелесть», «Красотка», «Красота неземная!», «Королева», «Катюша, ты божественно красива», «Шедевр», «Первое фото - прям очень красивое, как голливудская актриса», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Екатерина Кухар из "Танців з зірками" с томным макияжем и в коротком платье выделилась на фестивале: «Как картинка».

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар после дня рождения мужа удивила резким заявлением: "Никому никогда не принадлежала".

Также Politeka писала, что строгую судью "Танців з зірками" Кухар разочаровали подарком для мужа: "Не сильно счастлива".