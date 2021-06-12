Артист балету Олександр Стоянов, який є чоловіком і партнером Катерини Кухар з "Танців з зірками" відсвяткував день народження
Прем'єру Національної опери України Олександру Стоянову 10 червня виповнилося 34 роки. У цей день подружжя стало учасниками шоу» Ранок з Україною "на каналі "Україна", пише Politeka.net.
Ведучі Марія Мельник і Григорій Герман оригінально привітали артиста.
Оскільки Олександр є любителем шоколаду, Григорій Герман презентував йому букет з шоколадних цукерок, а Марія, заздалегідь вибачившись перед примою-балериною Катериною Кухар, – мішок насіння.
Справа в тому, що пристрасть чоловіка до цього продукту, призводить балерину в сказ, викликаючи безліч суперечок, пише Viva.ua.
Дочка Лорак росте копією її колишнього чоловіка Мурата, як вона виглядає зараз: "Все таки швидко летить час"
Тіна Кароль у відвертому купальнику відкрила сезон засмаги: "Не соромно перед сином?"
Екс-дружина Позитива розповіла правду про розлучення, йому це може не сподобатися: "Ми з Льошею..."
Настя Каменських в одязі не за розміром вразила видом на домашніх кадрах: "У Потапа забрала?"
"Тіло сховав у колекторі": розкрилися деталі вбивства 8-річного українця
Кадри Стоянов показав на своїй сторінці в Instagram.
"Правда, дружина від цього не сильно щаслива", - прокоментував він презент.
Сама ж Катерина спекла дружину святковий торт.
Зірки балету Катерина Кухар і Олександр Стоянов зареєстрували свій шлюб 15 вересня 2019 року. Цьому передували 10 років цивільного шлюбу. Пара виховує двох дітей: сина Катерини від першого шлюбу Тимура і спільну дочку Анастасію.
Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" Покотила на курорт, вразивши розвагами не по погоді: фото красуні.
Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" вразила Сумську, показавши, від кого успадкувала свою зовнішність: "Катюша, як...".
Також Politeka писала, Чоловік Кухар з "Танців з зірками" вразив зверненням до іншої жінки, в мережі ахнули: "які слова...".