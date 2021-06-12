Артист балету Олександр Стоянов, який є чоловіком і партнером Катерини Кухар з "Танців з зірками" відсвяткував день народження

Прем'єру Національної опери України Олександру Стоянову 10 червня виповнилося 34 роки. У цей день подружжя стало учасниками шоу» Ранок з Україною "на каналі "Україна", пише Politeka.net.

Ведучі Марія Мельник і Григорій Герман оригінально привітали артиста.

Оскільки Олександр є любителем шоколаду, Григорій Герман презентував йому букет з шоколадних цукерок, а Марія, заздалегідь вибачившись перед примою-балериною Катериною Кухар, – мішок насіння.

Справа в тому, що пристрасть чоловіка до цього продукту, призводить балерину в сказ, викликаючи безліч суперечок, пише Viva.ua.

Кадри Стоянов показав на своїй сторінці в Instagram.

"Правда, дружина від цього не сильно щаслива", - прокоментував він презент.

Сама ж Катерина спекла дружину святковий торт.

Зірки балету Катерина Кухар і Олександр Стоянов зареєстрували свій шлюб 15 вересня 2019 року. Цьому передували 10 років цивільного шлюбу. Пара виховує двох дітей: сина Катерини від першого шлюбу Тимура і спільну дочку Анастасію.

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