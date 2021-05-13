Артист балета Александр Стоянов, который является мужем и бессменным партнером Екатерины Кухар из «Танців з зірками», впечатлил образом рядом с любимой

Как передает Politeka.net, Стоянов и Кухар являются парой на сцене с 2006 года. Чуть позже они стали парой и в жизни за сценой. Сегодня артисты являются одним целым. Как любит говорить Кухар, они с мужем живут «с одним сердцем на двоих» уже много лет.

Недавно Екатерина стала директором Kyiv State Ballet College. Балерина мечтает возродить учебное заведение, где воспитывают балерин нового поколения. Муж звезды всячески помогает ей. У себя в Инстаграм он опубликовал анонс мастер-классов от выдающихся артистов балета, которые будут проводиться в колледже.

«У меня потрясающая новость для юных балетных артистов! Kyiv State Ballet College открывает набор на летний балетный интенсив. Приглашаем на летние мастер-классы от лучших педагогов-хореографов и солистов балета Национальной Оперы Украины», - отметил Стоянов.

Он сопроводил пост ярким снимком, на котором позировал с женой на полу. Оба артиста были в строгих костюмах, при этом отказавшись от обуви. Выглядели они очень стильно.

"Сладкая парочка", - написали поклонники под постом.

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