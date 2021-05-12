Відома балерина і найсуворіша суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала миле фото з відпочинку біля моря

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська балерина Катерина Кухар, яка одружена зі своїм партнером по сцені Олександром Стояновим, часто радує передплатників яскравими фото і відео у своєму мікроблозі Instagram. Нещодавно зіркова красуня з коханим відпочивали на Шрі-Ланці, а тепер ось вона вирушила до моря в Одесу.

У своєму мікроблозі Катя поділилася милим фото з прогулянки на набережній, знімок зробила вона сама і ракурс вийшов вельми цікавий. А ось погода, судячи з усього була не дуже. Перед камерою Кухар з'явилася в темному вбранні, її волосся розпущене і розпатлане бризом, а на обличчі легкий природний макіяж, вона загадково дивиться в камеру.

У підписі до фотографії Катерина поділилася своїми спостереженнями. "Часто чую фразу: «Люди ніколи не змінюються» і вона мене завжди змушує задуматися. Якщо ви згадаєте будь-які книги, прочитані у 20 років, а потім перечитані через років десять, то звичайно ви помітите, що ви їх читаєте «новими» очима. І в цьому світлі можна сказати, що всі аспекти нашого буття отримують нове прочитання з часом. Спостерігати за собою, як життя вчить тебе бачити і сприймати світ по-різному, напевно, цілком природно, і дивно якщо від підлітка до старця ти пройдеш, не змінившись", - написала Кухар.

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