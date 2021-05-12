Известная балерина и самая строгая судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала милое фото с отдыха у моря

Как сообщает Politeka.net , популярная украинская балерина Екатерина Кухар, которая замужем за своим партнером по сцене Александром Стояновым, часто радует подписчиков яркими фото и видео в своем микроблоге Instagram. Недавно звездная красотка с возлюбленным отдыхали на Шри-Ланке, а теперь вот она отправилась к морю в Одессу.

В своем микроблоге Катя поделилась милым фото с прогулки на набережной, снимок сделала она сама и ракурс получился весьма интересный. А вот погода, судя по всему была не очень. Перед камерой Кухар появилась в темном наряде, ее волосы распущены и растрепаны бризом, а на лице легкий естественный макияж, она загадочно смотрит в камеру.

В подписи к фотографии Екатерина поделилась своими наблюдениями. "Часто слышу фразу: «Люди никогда не меняются» и она меня всегда заставляет задуматься. Если вы вспомните какие-либо книги, прочитанные в 20 лет, а потом перечитанные спустя лет десять, то конечно вы заметите, что вы их читаете «новыми» глазами. И в этом свете можно сказать, что все аспекты нашего бытия получают новое прочтение со временем. Наблюдать за собой, как жизнь учит тебя видеть и воспринимать мир по-разному, наверное, вполне естественно, и странно если от подростка до старца ты пройдешь, не изменившись", - написала Кухар.

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