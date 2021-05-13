Артист балету Олександр Стоянов, який є чоловіком і беззмінним партнером Катерини Кухар з "Танців з зірками", похвалився розкішним відпочинком

Як передає Politeka.net, Олександр Стоянов і Катерина Кухар вирушили відпочивати в Одесу. Після шикарного відпочинку за кордоном зірки вирішили проінспектувати і українські курорти.

На свіжому фото, яке Стоянов опублікував в Instagram, він стояв біля столу, заставленого екзотичними частуваннями. В руках у артиста був келих з шампанським. За спиною у Стоянова знаходився величезний басейн і обгороджена територія. Далі виднілося море.

"Ах, Одеса, перлина біля моря...А ну-ка, багато у мене тут одеситів? Стою і розмірковую, скільки в мене може влізти незрівнянних бутербродів з манго і авокадо від нашого друга? Цього разу нам вдалося реально відпочити в Одесі, насолодитися її видами і веселою компанією друзів! Частіше б так!",- поділився своїми роздумами Стоянов.

У коментарях артисту залишили багато приємних відгуків.

"Одеса на дроті", «Ух, як смачно», «краще б це були цукерки, тоді б ви довго не розмірковували», «яка краса», «розкіш в деталях», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" розкрила секрет своєї краси і доглянутості: "У будь-який час дня і ночі...".

Як Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" змусила задуматися про життєво важливі речі: "якщо ви згадаєте...".

Також Politeka повідомляла, що чоловік Кухар з "Танців з зірками" вразив зверненням до іншої жінки, в мережі ахнули: "які слова...".