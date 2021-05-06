Знаменита українська балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар розповіла, як їй завжди вдається бути красивою
Як передає Politeka.net, з приходом у "Танці з зірками" Катерина Кухар стала символом краси та елегантності в Україні. Її образи на шоу вражають глядачів, а ідеальна зовнішність стає предметом заздрості для багатьох.
У себе в сторіс Кухар часто ділиться закуліссям свого особистого життя, показуючи відпочинок, роботу і дітей. Цього разу балерина вирішила розкрити секрет своєї краси і доглянутості.
"Як Катерина Кухар все встигає? Є улюблені люди, які готові в будь-який час дня і ночі робити мене красивою. Якісно і швидко", - підписала відео балерина.
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У ролику зірка засвітила хлопця, який робив їй укладку, а також дівчат, які працювали над її нігтями.
Раніше ми писали, що Катерина Кухар вразила неймовірним балетним трюком. Зірка поділилася кадром з вистави "Кармен", в якій вона з чоловіком грає головні ролі. Олександр Стоянов, який є беззмінним партнером зірки, тримав красуню на витягнутій руці. Кухар в цей момент демонструвала чудеса розтяжки, зависнувши в повітрі.
Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" нарвалася на компліменти, блиснувши витонченими формами в боді: "Просто нереальна!".
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар з "Танців з зірками" торкнулася важливої теми, про яку не прийнято говорити: "Кров і сльози...".
Крім того Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" зізналася, наскільки зіпсувала фігуру після свят: "потрібно точити грані".