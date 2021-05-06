Знаменитая украинская балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар рассказала, как ей всегда удается быть красивой
Как передает Politeka.net, с приходом в «Танці з зірками» Екатерина Кухар стала символом красоты и элегантности в Украине. Ее образы на шоу впечатляют зрителей, а идеальная внешность становится предметом зависти для многих.
У себя в сторис Кухар часто делится закулисьем своей личной жизни, показывая отдых, работу и детей. В этот раз балерина решила раскрыть секрет своей красоты и ухоженности.
«Как Екатерина Кухар все успевает? Есть любимые люди, которые готовы в любое время дня и ночи делать меня красивой. Качественно и быстро», - подписала видео балерина.
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В ролике звезда засветила парня, который делал ей укладку, а также девушек, которые трудились над ее ногтями.
Ранее мы писали, что Екатерина Кухар впечатлила невероятным балетным трюком. Звезда поделилась кадром из спектакля «Кармен», в котором она с мужем играет главные роли. Александр Стоянов, который является бессменным партнером звезды, держал красотку на вытянутой руке. Кухар в этот момент демонстрировала чудеса растяжки, зависнув в воздухе.
Напомним, что Кухар из «Танців з зірками» нарвалась на комплименты, блеснув изящными формами в боди: "Просто нереальная!".
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар из «Танців з зірками» коснулась важной темы, о которой не принято говорить: "Кровь и слезы...".
Кроме того Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" призналась, насколько подпортила фигуру после праздников: "Нужно точить грани".