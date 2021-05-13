Артист балета Александр Стоянов, который является мужем и бессменным партнером Екатерины Кухар из «Танців з зірками», похвастался роскошным отдыхом
Как передает Politeka.net, Александр Стоянов и Екатерина Кухар отправились отдыхать в Одессу. После шикарного отдыха за границей звезды решили проинспектировать и украинские курорты.
На свежем фото, которое Стоянов опубликовал в Инстаграм, он стоял возле стола, заставленного экзотическими угощениями. В руках у артиста был бокал с шампанским. За спиной у Стоянова находился огромный бассейн и огороженная территория. Дальше виднелось море.
«Ах, Одесса, жемчужина у моря...А ну-ка, много у меня тут одесситов? Стою и размышляю, сколько в меня может влезть бесподобных бутербродов с манго и авокадо от нашего друга? В этот раз нам удалось реально отдохнуть в Одессе, насладится ее видами и веселой компанией друзей! Почаще бы так!», - поделился своими размышлениями Стоянов.
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В комментариях артисту оставили много приятных отзывов.
«Одесса на проводе», «Ух, как вкусно», «Лучше б это были конфеты, тогда б вы долго не размышляли», «Какая красота», «Роскошь в деталях», - пишут пользователи сети.
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