Артист балета Александр Стоянов, который является мужем и бессменным партнером Екатерины Кухар из «Танців з зірками», похвастался роскошным отдыхом

Как передает Politeka.net, Александр Стоянов и Екатерина Кухар отправились отдыхать в Одессу. После шикарного отдыха за границей звезды решили проинспектировать и украинские курорты.

На свежем фото, которое Стоянов опубликовал в Инстаграм, он стоял возле стола, заставленного экзотическими угощениями. В руках у артиста был бокал с шампанским. За спиной у Стоянова находился огромный бассейн и огороженная территория. Дальше виднелось море.

«Ах, Одесса, жемчужина у моря...А ну-ка, много у меня тут одесситов? Стою и размышляю, сколько в меня может влезть бесподобных бутербродов с манго и авокадо от нашего друга? В этот раз нам удалось реально отдохнуть в Одессе, насладится ее видами и веселой компанией друзей! Почаще бы так!», - поделился своими размышлениями Стоянов.

В комментариях артисту оставили много приятных отзывов.

«Одесса на проводе», «Ух, как вкусно», «Лучше б это были конфеты, тогда б вы долго не размышляли», «Какая красота», «Роскошь в деталях», - пишут пользователи сети.

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