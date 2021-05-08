Артист балету Олександр Стоянов, який є чоловіком і беззмінним партнером Катерини Кухар з «Танців з зірками», звернувся до головної жінки у своєму житті

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував фото, на якому позував з величезним букетом жовтих троянд. Артист сидів у машині. Судячи з усього, Олександр зібрався в гості до своєї мами, до якої зворушливо звернувся під постом.

"Ці квіти тобі, мам. Хоча знаєш, немає в світі стільки квітів, щоб встелити ними твоє життя в подяку за те, що ти подарувала мені моє! Я вдячний тобі за твою мудрість, терпіння, за самовіддачу і величезну любов, якою ти навчила приймати і віддавати! Все життя ти була моїм маяком, в якому я знаходив спокій, підтримку і свій будинок! А тепер, я хочу стати твоїм, щоб поруч зі мною, ти завжди відчувала себе спокійно, радісно, тепло і безпечно! Завжди твій, син", - підписав фото Олександр Стоянов.

У коментарях шанувальники залишили масу зворушливих відгуків.

"Які слова... Ваша мама виховала прекрасного сина, справжнього чоловіка", «яке диво», "пощастило вашій мамі", - пишуть користувачі Мережі.

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