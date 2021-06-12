Артист балета Александр Стоянов, который является мужем и партнером Екатерины Кухар из «Танців з зірками» отпраздновал день рождения

Премьеру национальной оперы Украины Александру Стоянову 10 июня исполнилось 34 года. В этот день супруги стали участниками шоу «Ранок з Україною» на канале «Украина», пишет Politeka.net.

Ведущие Мария Мельник и Григорий Герман оригинально поздравили артиста.

Поскольку Александр является любителем шоколада, Григорий Герман презентовал ему букет из шоколадных конфет, а Мария, заранее извинившись перед примой-балериной Екатериной Кухар, – мешок семечек.

Дело в том, что пристрастие супруга к этому продукту, приводит балерину в бешенство, вызывая множество споров, пишет Viva.ua.

Кадры Стоянов показал на своей странице в Инстаграм.

"Правда, жена от этого не сильно счастлива", - прокомментировал он презент.

Сама же Екатерина испекла супругу праздничный торт.

Звезды балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов зарегистрировали свой брак 15 сентября 2019 года. Этому предшествовали 10 лет гражданского брака. Пара воспитывает двоих детей: сына Катерины от первого брака Тимура и общую дочь Анастасию.

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