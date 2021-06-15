Фанатів головного танцювального шоу країни "Танці з зірками" чекають зміни

Про це стало відомо з нового поста на офіційній сторінці проєкту в Instagram, передає Politeka.net.

Так, продюсер "Танців" Володимир Завадюк взяв собі в компаньйонші відомого хореографа і режисера-постановника Олену Коляденко. Дівчина обіцяє "підірвати" новий п'ятий сезон несподіваними змінами.

"Я дуже щаслива і вдячна за можливість зануритися в «кухню» цього легендарного танцювального шоу. З головою пірнаю в усі деталі проєкту, щоб отримати кайф самої і показати глядачам цікаві подробиці того, як зірки вчаться танцювати. У нас буде несподіваний зірковий склад учасників. Всі вони цікаві насамперед як люди, і ми з командою прагнемо розкрити кожного з них для глядача", - повідомила Коляденко.

Користувачі кинулися коментувати. Багато хто почав вимагати в організаторів замінити суддівський склад. Зокрема, публіка незадоволена тим, що п'ятий рік поспіль у журі прима-балерина Катерина Кухар. Остання встигла прославитися своєю строгістю до учасників.

"Якби ще ведучих і журі поміняли - о так журі вже точно потрібно міняти, а особливо Кухар і Яму потрібно прибирати"

"Танці з зірками" вимагають кардинальних змін!!! Досить людям показувати одне й те саме. Потрібне повне перезавантаження шоу"

"Пора міняти суддів - Так, Шоптенко замість Кухар, Монатіка повернути як постійного суддю! Третім нехай буде Дікусар. А четвертим з другого ефіру буде тренер-джокер 😻"

"Олену в журі! Кухар приберіть, будь ласка!) - справа не в ролі, а в її виконанні, її не найприємніший голос, її награність неприродна, її манірність, обдумування кожного слова, тягучки, а не коментарі, на жаль, хочеться живих, активних коментарів, нехай і негативних"

"нехай самовиражається в опері і в училищі. А на проєкті треба судити. І розуміти, що ти судиш, а не нести всяку ахінею з розумним виразом обличчя"

Нагадаємо, Катерина Кухар після дня народження чоловіка здивувала різкою заявою: "нікому ніколи не належала"

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" показала цікавий момент під час виступу з чоловіком: кадри ніжності.

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