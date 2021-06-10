Прима-балерина висловила все, що думає

Відома прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар побувала в гостях на "Жіночому Кварталі"

Артистка отримала велику популярність, після чого їй стали запрошувати на різні шоу, повідомляти Politeka.net. Цього разу балерина з'явилася на шоу "Жіночий Квартал". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Балерина постала в червоному костюмі з бахромою, виблискуючи ніжками, на сцені з іншими зірками програми. За сценарієм артистка приїхала виручати "балерин".

Кухар розкритикувала зірок "Кварталу", які виконували ролі балерин, але не відповідали стандартам.

"А вас, вибачте, не бентежить, що ваші балерини, м'яко кажучи, не в формі? Точніше, в дуже м'якій формі?",- поставила Катерина питання, звертаючись до Олени Кравець, а в залі пролунав сміх.

"Чуєш, дитинча, не груби!",- вимовила одна із зірок "Кварталу".

"Катерина Кухар на репетиції балетної трупи провінційного театру🤦 😆", - підписали відео автори поста.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 500 переглядів.

"👏 👏 👏",- прокоментувала одна з користувачів мережі.

Зазначимо, "Жіночий Квартал" - шоу, яке почало виходити з 2018 року. За час існування програми, в ній побувало безліч зірок українського шоу-бізнесу, які беруть участь в різних сценках.

Зокрема, разом гостями шоу були хореограф Влад Яма, співак Макс Барських, виконавиці Настя Каменських і Надя Дорофєєва та багато інших.

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