До чего же хороша!

Украинская прима-балерина, судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар вместе с мужем Александром Стояновым стали гостями шоу на ютуб-канале

Как передает Politeka.net, Стоянов опубликовал у себя в Инстаграм фото, на котором Екатерина засветилась в компании статных мужчин. Звезда балета была одета в эффектное черное платье, поверх которого она набросила золотистый пиджак. Ее волосы аккуратно спадали на плечи. Мужчины вокруг Кухар буквально расцвели – все выпрямились и старались выглядеть на все 100%. Муж Кухар тоже стоял в этой компании, ни чем не уступая другим красавчикам.

«Мой друг @avagasi7 запустил офигенный ютуб-канал Agasi Show, где подымает социально важные и актуальные темы! И мы тоже успели там побывать, кто ещё не видел, приглашаю к просмотру!», - подписал фото Стоянов.

В комментариях ему оставили несколько отзывов.

«Везде вы успеваете», «Саша, спасибо тебе друг мой, ты крутой», «Обязательно посмотрю!», «Выглядите круто», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар позировала за городом в плиссированном белом платье с голубой каймой. Яркий макияж, идеальная укладка и аккуратные босоножки на каблучке дополнили роскошный лук.

Напомним, что Екатерина Кухар разнесла звезд "Женского Квартала", видео "конфликта": "Слышь, детеныш, не дерзи!".

Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» в короне и перьях поразила роковой красотой: «Как голливудская актриса…».

А еще Politeka сообщала, что новый сезон "Танців з зірками", украинцы взбунтовались против Кухар: "Пусть самовыражается в опере".