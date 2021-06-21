Знаменита українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала, як перевтілюється в образ для виступів
Танцівниця поділилася новим цікавим відео на своїй сторінці в Тікток. Про це пише Politeka.net.
Так, Кухар вирішила показати шанувальникам, як сильно змінюється, коли одягає балетну пачку. На початку відео балерина постає перед камерою в легкому рожевому халатику. При цьому вона вже в повному сценічному макіяжі і з незвичайним головним убором.
Через якусь мить образ Кухар стає повним: вона позує вже в білосніжній балетній пачці, прикрашеної блискучими каменями. Балерина трохи паморочиться, приймаючи витончені пози і демонструючи свій наряд з усіх боків.
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"Лебедине озеро", - підписала ці кадри Кухар.
Варто відзначити, що в такому класичному балетному образі зірка виглядає дуже природно і невимушено.
Раніше ми писали, що чоловік Кухар, артист балету Олександр Стоянов поділився сімейним фото, яке зворушило його шанувальників. На фото всі були дуже ошатно одягнені, а Кухар постала в незвичайному іспанському образі. Вона вибрала топ тілесного кольору, струмливу легку спідницю і червону квітку, якою прикрасила волосся.
Також на знімку позували старший син балерини і їх зі Стояновим маленька дочка.
Нагадаємо, що Катерина Кухар виставила свої почуття до чоловіка напоказ: "там, за горами нудьги і горя...".
Як повідомляла Politeka, Кухар з " Танців з зірками «з донькою зворушили незвичайним подарунком для Стоянова: "шалено мило...".
Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" в ефектному вбранні засвітилася в оточенні ставних чоловіків: фото незвичайної компанії.