Знаменита українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала, як перевтілюється в образ для виступів

Танцівниця поділилася новим цікавим відео на своїй сторінці в Тікток. Про це пише Politeka.net.

Так, Кухар вирішила показати шанувальникам, як сильно змінюється, коли одягає балетну пачку. На початку відео балерина постає перед камерою в легкому рожевому халатику. При цьому вона вже в повному сценічному макіяжі і з незвичайним головним убором.

Через якусь мить образ Кухар стає повним: вона позує вже в білосніжній балетній пачці, прикрашеної блискучими каменями. Балерина трохи паморочиться, приймаючи витончені пози і демонструючи свій наряд з усіх боків.

"Лебедине озеро", - підписала ці кадри Кухар.

Варто відзначити, що в такому класичному балетному образі зірка виглядає дуже природно і невимушено.

Раніше ми писали, що чоловік Кухар, артист балету Олександр Стоянов поділився сімейним фото, яке зворушило його шанувальників. На фото всі були дуже ошатно одягнені, а Кухар постала в незвичайному іспанському образі. Вона вибрала топ тілесного кольору, струмливу легку спідницю і червону квітку, якою прикрасила волосся.

Також на знімку позували старший син балерини і їх зі Стояновим маленька дочка.

Нагадаємо, що Катерина Кухар виставила свої почуття до чоловіка напоказ: "там, за горами нудьги і горя...".

Як повідомляла Politeka, Кухар з " Танців з зірками «з донькою зворушили незвичайним подарунком для Стоянова: "шалено мило...".

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