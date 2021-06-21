Знаменитая украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала, как преображается в образ для выступлений
Танцовщица поделилась новым интересным видео на своей странице в ТикТок. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Кухар решила показать поклонникам, как сильно меняется, когда надевает балетную пачку. В начале видео балерина предстает перед камерой в легком розовом халатике. При этом она уже в полном сценическом макияже и с необычным головным убором.
Через какое-то мгновение образ Кухар становится полным: она позирует уже в белоснежной балетной пачке, украшенной сверкающими камнями. Балерина немного кружится, принимая утонченные позы и демонстрируя свой наряд со всех сторон.
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«Лебединое озеро», - подписала эти кадры Кухар.
Стоит отметить, что в таком классическом балетном образе звезда выглядит очень естественно и непринужденно.
Ранее мы писали, что муж Кухар, артист балета Александр Стоянов поделился семейным фото, которое растрогало его поклонников. На фото все были очень нарядно одеты, а Кухар предстала в необычном испанском образе. Она выбрала топ телесного цвета, струящуюся легкую юбку и красный цветок, которым украсила волосы.
Также на снимке позировали старший сын балерины и их со Стояновым маленькая дочка.
Напомним, что Екатерина Кухар выставила свои чувства к мужу напоказ: "Там, за горами хандры и горя...".
Как сообщала Politeka, Кухар из «Танців з зірками» с дочкой растрогали необычным подарком для Стоянова: «Безумно мило…».
Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» в эффектном наряде засветилась в окружении статных мужчин: фото необычной компании.