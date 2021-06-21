Знаменитая украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала, как преображается в образ для выступлений

Танцовщица поделилась новым интересным видео на своей странице в ТикТок. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Кухар решила показать поклонникам, как сильно меняется, когда надевает балетную пачку. В начале видео балерина предстает перед камерой в легком розовом халатике. При этом она уже в полном сценическом макияже и с необычным головным убором.

Через какое-то мгновение образ Кухар становится полным: она позирует уже в белоснежной балетной пачке, украшенной сверкающими камнями. Балерина немного кружится, принимая утонченные позы и демонстрируя свой наряд со всех сторон.

«Лебединое озеро», - подписала эти кадры Кухар.

Стоит отметить, что в таком классическом балетном образе звезда выглядит очень естественно и непринужденно.

Ранее мы писали, что муж Кухар, артист балета Александр Стоянов поделился семейным фото, которое растрогало его поклонников. На фото все были очень нарядно одеты, а Кухар предстала в необычном испанском образе. Она выбрала топ телесного цвета, струящуюся легкую юбку и красный цветок, которым украсила волосы.

Также на снимке позировали старший сын балерины и их со Стояновым маленькая дочка.

Напомним, что Екатерина Кухар выставила свои чувства к мужу напоказ: "Там, за горами хандры и горя...".

Как сообщала Politeka, Кухар из «Танців з зірками» с дочкой растрогали необычным подарком для Стоянова: «Безумно мило…».

Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» в эффектном наряде засветилась в окружении статных мужчин: фото необычной компании.