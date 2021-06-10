Знаменитая украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала, как сильно любит своего мужа Александра Стоянова

Как передает Politeka.net, артистка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Кухар стихами рассказала о том, как сильно любит своего мужа.

«Там, за горами хандры и горя — ты моё море!

Если рассудок с душою в ссоре — ты моё море!

Если нет соли в моём миноре — ты моё море!

Если вокруг меня вор на воре — ты моё море!

Когда весь мир дышит перегаром, со злобой во взоре.....

Ты напоишь меня чистым нектаром — ты моё море!

И когда тело объято пожаром, и разум зашторен......

Я упаду в тебя огненным шаром — ты моё море!», - написала балерина.

Этот пост Кухар сопроводила своим фото в обьятиях мужа. На снимке Катя приобняла Александра, а он нежно смотрит на нее. Стильный образ балерина дополнила єффектным макияжем. На ней темное платье, а Стоянов в белой рубашке.

Поклонники не смогли пройти мимо этого поста.

« 👏❤️😍👏👏👏Красота!И Вы ,и сказанное!😍❤️👏👏👏Счастья ВАМ!👏👏👏😍 », «Девушка с загадочным взглядом и таинственной улыбкой», « Очень красиво😍😍🔥🔥❤️❤️❤️ », « С именинником!💞✨Счастья на долгие годы!🤗💛», « Любимые наши звёзды, только вместе и всегда💕 », « О Боги! Какие же Вы красивые 😍 », - пишут люди.

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