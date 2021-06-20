Прима-балерина, судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала свою красавицу-дочь

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Кухар опубликовала фото, на котором позировала рядом с дочкой Настей. Девушки приготовили сюрприз для Александра Стоянова в честь дня отца. Кухар позировала в легком светлом платье, а Настя была одета в черное нарядное платье.

«Любовь отца — исключительна…Она не похожа на любовь матерей, в ней мало слов. Но она бесценна. Мы с Настюшей собирали букет для нашего папы и вплетали в него любовь. @stoianov_aleksandr, ты лучший папа на свете!», - подписала фото Кухар.

В комментариях балерине и ее дочке оставили массу приятных слов.

«Эта неземная Настена, просто красавица, ой держитесь ребята, отбиваться придется выбивалкой», «Боже, две красоточки», «Получилось отлично», «Красивый букет. Умничка», «Доченька, самый красивый и любимый цветочек у папочки», «Безумно Красиво и Мило!», «Какая красотка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кухар позировала за городом в плиссированном белом платье с голубой каймой. Яркий макияж, идеальная укладка и аккуратные босоножки на каблучке дополнили роскошный лук.

Напомним, что строгую судью "Танців з зірками" Кухар разочаровали подарком для мужа: "Не сильно счастлива".

Как сообщала Politeka, Кухар из «Танців з зірками» в эффектном наряде засветилась в окружении статных мужчин: фото необычной компании.

Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» в короне и перьях поразила роковой красотой: «Как голливудская актриса…».