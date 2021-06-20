Прима-балерина, суддя проекту «Танці з зірками» Катерина Кухар показала свою красуню-дочку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Кухар опублікувала фото, на якому позувала поруч з донькою Настею. Дівчата приготували сюрприз для Олександра Стоянова на честь Дня батька. Кухар позувала в легкій світлій сукні, а Настя була одягнена в чорне ошатне плаття.

"Любов батька-виняткова... вона не схожа на любов матерів, в ній мало слів. Але вона безцінна. Ми з Настюшею збирали букет для нашого тата і вплітали в нього любов. @stoianov_aleksandr, ти найкращий тато на світі!",- підписала фото Кухар.

У коментарях балерині та її доньці залишили масу приємних слів.

"Ця неземна Настьона, просто красуня, ой тримайтеся хлопці, відбиватися доведеться вибивалкою", "Боже, дві красоточки", "вийшло відмінно", "красивий букет. Розумничка", "донечка, найкрасивіша і найулюбленіша квіточка у татка", "шалено красиво і мило!", "Яка красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Кухар позувала за містом в плісированій білій сукні з блакитною облямівкою. Яскравий макіяж, ідеальна укладка і акуратні босоніжки на підборах доповнили розкішний лук.

Нагадаємо, що сувору суддю "Танців з зірками" Кухар розчарували подарунком для чоловіка: "не сильно щаслива".

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