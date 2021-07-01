Популярная украинская балерина и судья шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар высказалась

Как известно, около года назад артистка стала исполняющей обязанности директора Киевского государственного хореографического училища, из-за чего на нее посыпалась череда неудач. Причем связаны они именно из-за угроз чиновников, которые, по словам артистки, мешают ей работать.

У себя в Инстаграм в новом посту Катерина выразилась предельно четко, возмутившись поведением властей. Поддержали коллегу Алена Шоптенко и Илона Гвоздева – хореографы «Танців з зірками», супруга Евгения Кошевого, Кристина Решетняк – жена телеведущего «Холостяка».

«Не надо мне угрожать! Люди, которые на протяжении 20 лет высасывали все соки из главного балетного учреждения страны, хотят снова вернуть «свои владения». Странно и смешно выглядят некоторые «уважаемые мужчины», официальные и неофициальные управленцы в своих мягких креслах, которые сидят при любой власти» - подчеркнула артистка.

Также она рассказала, что некоторые люди просто боятся выйти с ней «один на один», посмотреть в глаза и сказать правду. Поэтому сейчас они начали «вести расправу чужими руками, и хотят поставить своего удобного человека…».

«Насекомые самые кусачие перед своей погибелью. Когда кровопийцы уже перестанут питаться нашими и без того иссёкшими ресурсами? Оставьте в покое! Дайте нормально работать!» - выразила свое мнение звезда.

Фанаты также поддержали балерину:

«Вы делаете огромное дело для балета и детей, а значит за вами сила ♥️; От души Вам- сил, уверенности, союзников и Божьей помощи. ❤; Екатерина Игоревна не сдавайтесь!!! Только благодаря вам Училище стало возрождаться !!! А самое главное , дети перестали бояться выражать свои желания; И это ужасно, кода действуешь в интересах детей, а ещё и получаешь угрозы !!!!! Сил вам !!!! ❤️».

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» появилась на шоу в кружевном платье, удивив поведением: «Катя, вы такая игривая…».

Как сообщала Politeka, Кухар из «Танців з зірками» в одном халатике показала, как меняется для сцены: кадры перевоплощения.

Также Politeka писала, что муж Кухар из «Танців з зірками» показал супругу в необычном виде, в сети оценили: «Вы счастливчик…».