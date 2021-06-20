Знаменитая украинская прима-балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар впечатлила необычным образом на прогулке с детьми

Как передает Politeka.net, муж Кухар, артист балета Александр Стоянов поделился семейным фото, которое растрогало его поклонников. На фото все были очень нарядно одеты, а Кухар предстала в необычном испанском образе. Она выбрала топ телесного цвета, струящуюся легкую юбку и красный цветок, которым украсила волосы. Александр был одет более просто. Он выбрал светлые шорты и яркую футболку.

«Всех причастных поздравляю с Днем Отца! Пусть наши дети всегда будут счастливы и чувствуют нашу поддержку!», - подписал фото Стоянов.

В комментариях Стоянову оставили массу приятных слов. Многие оценили красоту его стройной жены.

«Вы счастливчик, такую жену отхватил», «Красивая семья», «Горжусь вами», «Какие красивые. С праздником», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар поделилась невероятно атмосферным черно-белым снимком. На фото балерина позировала в образе голливудской красотки. Она надела накидку из перьев и корону. Атмосферное фото сделал для нее фотограф Ростислав Рипка, который является ее другом.

Напомним, что Екатерина Кухар выставила свои чувства к мужу напоказ: "Там, за горами хандры и горя...".

Как сообщала Politeka, Кухар из «Танців з зірками» с дочкой растрогали необычным подарком для Стоянова: «Безумно мило…».

Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» в эффектном наряде засветилась в окружении статных мужчин: фото необычной компании.