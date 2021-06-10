Знаменита українська прима-балерина і суддя шоу «Танці з зірками " Катерина Кухар показала, як сильно любить свого чоловіка Олександра Стоянова

Як передає Politeka.net, артистка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Кухар віршами розповіла про те, як сильно любить свого чоловіка.

"Там, за горами нудьги і горя - Ти моє море!

Якщо розум з душею в сварці - Ти моє море!

Якщо немає солі в моєму мінорі - Ти моє море!

Якщо навколо мене злодій на злодії - Ти моє море!

Коли весь світ дихає перегаром, зі злістю у погляді.....

Ти напоїш мене чистим нектаром - Ти моє море!

І коли тіло охоплено пожежею, і розум зашторений......

Я впаду в тебе вогненною кулею - Ти моє море!",- написала балерина.

Цей пост Кухар супроводила своїм фото в обіймах чоловіка. На знімку Катя приобняла Олександра, а він ніжно дивиться на неї. Стильний образ балерина доповнила еффектним макіяжем. На ній темне плаття, а Стоянов в білій сорочці.

Шанувальники не змогли пройти повз цього поста.

« 👏❤️😍 👏 👏 👏Краса!І ви, і сказане!😍❤️👏 👏 👏Щастя вам!👏👏👏😍 ", "Дівчина з загадковим поглядом і таємничою посмішкою», « Дуже красиво😍😍🔥🔥❤️❤️❤️ », « З іменинником!💞 ✨Щастя на довгі роки!🤗💛», « Улюблені наші зірки, тільки разом і завжди💕 », « О Боги! Які ж ви красиві 😍 ",- пишуть люди.

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