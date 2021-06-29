Балерина рассказала все, как есть

Знаменитая украинская балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар откровенно рассказала украинцам об угрозах в свой адрес

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась в своем Инстаграм проникновенным постом, из которого становится понятно, что сейчас ей угрожают некие влиятельные люди. Кухар не стала приводить никаких подробностей, однако, судя по упоминанию интересов детей, можно предположить, что это связано с Киевским хореографическим училищем, директором которого является Екатерина.

«Не надо мне угрожать! Люди, которые на протяжении 20 лет высасывали все соки из главного балетного учреждения страны, хотят снова вернуть «свои владения», - говорится в посте балерины.

Она добавила, что за угрозами стоят «уважаемые мужчины», которые официально или неофициально являются управленцами и всегда готовы приспособиться к любой власти. Балерина также отметила, что сейчас они пытаются повлиять на ситуацию чужими руками, боясь лишиться своей "кормушки".

Она призвала этих людей оставить ее в покое.

«Когда кровопийцы уже перестанут питаться нашими и без того иссёкшими ресурсами? Оставьте в покое! Дайте нормально работать!», - обратилась к своим противникам Кухар.

Она добавила, что продолжит работать ради детей и двигаться в выбранном направлении. Своей целью танцовщица видит дальнейшее развитие и продвижение украинского балета.

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» появилась на шоу в кружевном платье, удивив поведением: «Катя, вы такая игривая…».

Как сообщала Politeka, Кухар из «Танців з зірками» в одном халатике показала, как меняется для сцены: кадры перевоплощения.

Также Politeka писала, что муж Кухар из «Танців з зірками» показал супругу в необычном виде, в сети оценили: «Вы счастливчик…».