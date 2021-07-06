Прима-балерина и судья из "Танців з зірками" Екатерина Кухар вместе со своей шестилетней дочкой стали героинями одного из выпусков "Світського життя" с Катей Осадчей

Так, Кухар и ее дочка Настя, были в числе приглашенных на бейби шауэр к владелице ювелирной компании Валерии Гуземе, которая скоро станет мамой. Беременная Осадчая, присутствовавшая на мероприятии, не преминула возможностью подойти к ним с расспросами. Соответствующие кадры опубликованы на страничке "Світського життя" в Инстаграм, передает Politeka.net.

По всей видимости, речь зашла о нарядах. Кухар появилсь на празднике в коротеньком платье пестрого синего оттенка, присобранном резинкой на талии. А вот ее дочка была в малиновом купальнике и босиком.

"У меня столько красивых диадем, столько костюмов..., - говорит на кадрах Екатерина. Затем они вместе с Осадчей обратились к малышке: "Может, ты подумаешь? Нет?".

Дочка балерины топнула ножкой и отрицательно помахала в ответ. Возможно, Кухар с Осадчей пытались сделать из девочки "принцессу", но она проявила свой бунтарский характер.

К слову, отношения Екатерины с отцом девочки, тоже артистом балета, Александром Стояновым, длятся вот уже около 12 лет, но свадьбу пара сыграла только в 2019-м. Кроме Насти в семье еще воспитывается старший ребенок Кухар от первого брака - сын Тимур.

Напомним, что Екатерина Кухар в платье с кружевом удивила поведением на известном шоу: «Катя, вы такая игривая…».

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