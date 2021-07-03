Прима-балерина, самая строгая судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар покрасовалась в одном белом халатике

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала фото, сделанное, вероятнее всего, в спа-центре. У балерины были влажные волосы, а из одежды на ней был только халат. Красотка загадочно смотрела в кадр, решив поделиться своими жизненными принципами.

«У вас нет контроля над тем, кем вы себя считаете...Так что не волнуйтесь! Если они хотят ненавидеть вымышленную версию вас, живущую в их головах, позвольте им. Не истощайте себя, пытаясь быть понятыми людьми, которые настаивают на том, что не понимают вас. Держите чашку полной. Идите к доброте», - подписала фото звезда.

В комментариях Кухар получила много откликов на свое послание. Не обошлось и без комплиментов.

«Иди к добру!», «Красотулечка», «Екатерина, вы просто богиня», «Красивая женщина», «Это правда», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Екатерина Кухар в платье с кружевом удивила поведением на известном шоу: «Катя, вы такая игривая…».

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар зажгла на пару с озорной подружкой: кадры.

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар призналась, что ей угрожают, тревожное обращение: «Оставьте в покое!».