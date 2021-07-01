Знаменита українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала, як розважається на дні народженні подруги в романтичному образі

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram танцівниця поділилася новими кадрами. На них вона вирішила показати, як напередодні веселилася з подругами на дні народженні однієї з них.

Для появи на торжестві Кухар вибрала вельми ефектний образ. На ній була легка вечірня сукня ніжно-персикового кольору і довжиною майже до самої підлоги. Оригінальності їй додавав незвичайний великий принт у вигляді риби, розташований спереду на спідниці вбрання.

У цій сукні руху Кухар не були скуті, тому балерина могла не стримуватися, і танцювати до упаду. Саме ці танці артистка і показала на відео.

Спочатку вона ефектно пройшлася по доріжці за ручку з іменинницею, а пізніше «запалила» з нею ж поруч на танцполі. При цьому танцівниця демонструвала зовсім не балетні рухи, а спокусливі і пристрасні танці в стилі латиноамериканських.

"Люблю цю дівчинку!", - вигукувала Кухар, поки її подруга танцювала.

Нагадаємо, дружину Євгена Кошового, Шоптенка і Гвоздьову приголомшила Заява Кухар: "кровопивці".

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" зізналася, що їй погрожують, тривожне звернення: "Залиште в спокої!".

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" у сукні з мереживом здивувала поведінкою на відомому шоу.