Знаменита українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала, як розважається на дні народженні подруги в романтичному образі
Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram танцівниця поділилася новими кадрами. На них вона вирішила показати, як напередодні веселилася з подругами на дні народженні однієї з них.
Для появи на торжестві Кухар вибрала вельми ефектний образ. На ній була легка вечірня сукня ніжно-персикового кольору і довжиною майже до самої підлоги. Оригінальності їй додавав незвичайний великий принт у вигляді риби, розташований спереду на спідниці вбрання.
У цій сукні руху Кухар не були скуті, тому балерина могла не стримуватися, і танцювати до упаду. Саме ці танці артистка і показала на відео.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
"Вибач, сонечко": зупинилося серце незвичайної українки, яку рятували всім світом
Улюблениця Олега Винника, покрасувавшись у бікіні, відпалила біля басейну під Полякову: "Королева ночі"
Юля "Зайка" несподівано похвалилася дорогим подарунком від "Холостяка", який її відшив: "Ось і стали в нагоді"
Як виглядає дружина Артема Довбика, який забив переможний гол за збірну України: фото парочки
Спочатку вона ефектно пройшлася по доріжці за ручку з іменинницею, а пізніше «запалила» з нею ж поруч на танцполі. При цьому танцівниця демонструвала зовсім не балетні рухи, а спокусливі і пристрасні танці в стилі латиноамериканських.
"Люблю цю дівчинку!", - вигукувала Кухар, поки її подруга танцювала.
Нагадаємо, дружину Євгена Кошового, Шоптенка і Гвоздьову приголомшила Заява Кухар: "кровопивці".
Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" зізналася, що їй погрожують, тривожне звернення: "Залиште в спокої!".
Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" у сукні з мереживом здивувала поведінкою на відомому шоу.