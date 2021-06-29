Балерина розповіла все, як є

Знаменита українська балерина і суддя шоу «Танці з зірками " Катерина Кухар відверто розповіла українцям про погрози на свою адресу

Як пише Politeka.net, зірка поділилася в своєму Instagram проникливим постом, з якого стає зрозуміло, що зараз їй загрожують якісь впливові люди. Кухар не стала наводити ніяких подробиць, проте, судячи зі згадки інтересів дітей, можна припустити, що це пов'язано з Київським хореографічним училищем, директором якого є Катерина.

"Не треба мені погрожувати! Люди, які протягом 20 років висмоктували всі соки з головної балетної установи країни, хочуть знову повернути «свої володіння", - йдеться в пості балерини.

Вона додала, що за погрозами стоять «шановні чоловіки», які офіційно або неофіційно є управлінцями і завжди готові пристосуватися до будь-якої влади. Балерина також зазначила, що зараз вони намагаються вплинути на ситуацію чужими руками, боячись втратити свою "годівницю".

Вона закликала цих людей залишити її в спокої.

"Коли кровопивці вже перестануть харчуватися нашими і без того вичерпаними ресурсами? Залиште в спокої! Дайте нормально працювати!",- звернулася до своїх супротивників Кухар.

Вона додала, що продовжить працювати заради дітей і рухатися в обраному напрямку. Своєю метою танцівниця бачить подальший розвиток і просування українського балету.

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