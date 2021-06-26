Українська балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар вразила видом на відомому шоу

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео зі зйомок "Хто зверху", куди вона прийшла разом зі своїм чоловіком Олександром Стояновим. Кухар здивувала своєю поведінкою, піднявшись на стіл і розмахуючи стрункими ніжками перед чоловіком. Балерина була одягнена в чорну сукню на бретельках з мереживами. Стоянов же вибрав для зйомок чорні штани з принтом і білу футболку.

"Життя відповідає взаємністю на щирі посмішки... посміхаємося частіше!", - пишуть користувачі Мережі.

У коментарях зірці і її чоловікові залишили масу приємних слів. Шанувальники прийшли в захват від пари.

"Красиві наші", "Супер кокеточка", «лялечки», "ви як іграшкові", "Катя, ви така грайлива. Красиві", "Як ви підходите один одному! Ви на одній хвилі!", "Красива пара", - пишу користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Катерина Кухар в ефектному вбранні засвітилася в оточенні ставних чоловіків: фото незвичайної компанії.

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