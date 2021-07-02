Муж Екатерины Кухар Александр Стоянов показал в соцсети видео со своей репетиции
Как сообщает Politeka.net, премьер Национальной оперы Украины и муж балерины Екатерины Кухар Александр Стоянов выложил в сеть необычное видео, на котором показал свою репетицию четыре года назад.
В ролике можно увидеть, как артист наедине в балетном зале репетирует свою постановку "Дон Кихот". Перед камерой Александр появился практически обнаженным, на нем только серые шорты для тренировок. Глазам поклонниц представилась восхитительная грация танцора балета и его игра мышцами.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Болезнь забрала жизнь известного актера: талант и харизма сделали его кумиром многих поколений
Обиженная на Дурнева Ефросинина укатила на отдых с мужчиной своей мечты: и это не супруг, фото
Настя Каменских откровенно рассказала, когда наконец родит от Потапа: "Полнейший шок"
Богатый муж Оли Поляковой отгрохал поместье на полуострове посреди Днепра: "Завистники пусть..."
В подписи к публикации Стоянов написал: "Нашел в архивах. Ровно 4 года назад, репетиция «Don Quixot»". Пользователи тут же принялись обсуждать репетицию артиста, засыпая его комплиментами в комментариях. "Вау", "Красавец!", "Как я рада видеть эту прекрасную пару! Одно удовольствие!", "Очень красиво! Порхаете, как мотылёк!", - пишут поклонницы.
Напомним, Муж Кухар из «Танців з зірками» засветил красотку-жену в необычном виде, в сети оценили: «Вы счастливчик…».
Также мы сообщали, что Кухар из «Танців з зірками» с дочкой растрогали необычным подарком для Стоянова: «Безумно мило…».