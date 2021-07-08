Дочка украинской балерины и судьи шоу «Танці з зірками» Екатерины Кухар покорила своей чистой красотой и непосредственностью
Танцовщица поделилась милым фото с 6-летней дочкой Настей на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Кухар опубликовала милый семейный снимок, сделанный на природе. На нем балерина трогательно приобнимает за плечи и прижимает к себе дочь. Девочка при этом закутана в большое полотенце, а ее волосы выглядят влажными, поэтому можно предположить, что она где-то купалась. Сама балерина одета в легкое платье с короткой юбкой, открывающей ноги.
Маленькая Настя, фотографиями с которой ее родители то и дело делятся в сети, выглядит уже немного подросшей. При этом отчетливо заметно, как сильно девочка внешне похожа на своего папу – танцора балета Александра Стоянова.
«Моя любовь», - подписала снимок с дочерью Кухар.
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
Грандиозное шоу "Співають всі", стало известно будут ли Винник и Тина Кароль: "Вспомните скандал..."
Украинское село ушло под воду, люди живут как в Венеции: кадры катастрофы
Тине Кароль и Горбунову нашли "замену" в новом сезоне "Танців з зірками": "Очень жду"
В Одессе прощаются с легендарным генералом: "Приехал на отдых и утонул"
Стоит отметить, что сам Стоянов ранее писал, что его дочь с каждым годом все больше становится похожа на маму. Однако, поклонники отмечали, что девочка явно пошла «в папу».
«Две половинки, очень похожи друг на друга. Счастья и здоровья, пусть растёт на радость родителям», - писали в комментариях под фото Стоянова с дочерью.
Отметим, что Стоянов и Кухар также воспитывают сына балерины от прошлых отношений – Тимура. И хотя их не связывают кровные узы, Александр называет мальчика исключительно «мой сын».
Напомним, Кухар из «Танців з зірками» покорила стильным летним образом в легком платье.
Как сообщала Politeka, дочь Кати Кухар из "Танців з зірками", топнув ножкой, показала Осадчей свой характер.
Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» в одном халатике дала совет украинцам.