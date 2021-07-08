Дочка украинской балерины и судьи шоу «Танці з зірками» Екатерины Кухар покорила своей чистой красотой и непосредственностью

Танцовщица поделилась милым фото с 6-летней дочкой Настей на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Кухар опубликовала милый семейный снимок, сделанный на природе. На нем балерина трогательно приобнимает за плечи и прижимает к себе дочь. Девочка при этом закутана в большое полотенце, а ее волосы выглядят влажными, поэтому можно предположить, что она где-то купалась. Сама балерина одета в легкое платье с короткой юбкой, открывающей ноги.

Маленькая Настя, фотографиями с которой ее родители то и дело делятся в сети, выглядит уже немного подросшей. При этом отчетливо заметно, как сильно девочка внешне похожа на своего папу – танцора балета Александра Стоянова.

«Моя любовь», - подписала снимок с дочерью Кухар.

Стоит отметить, что сам Стоянов ранее писал, что его дочь с каждым годом все больше становится похожа на маму. Однако, поклонники отмечали, что девочка явно пошла «в папу».

«Две половинки, очень похожи друг на друга. Счастья и здоровья, пусть растёт на радость родителям», - писали в комментариях под фото Стоянова с дочерью.

Отметим, что Стоянов и Кухар также воспитывают сына балерины от прошлых отношений – Тимура. И хотя их не связывают кровные узы, Александр называет мальчика исключительно «мой сын».

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» покорила стильным летним образом в легком платье.

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