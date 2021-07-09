Известная балерина, судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар покрасовалась в шелковом белье

Как пишет Politeka.net, миниатюрная Кухар стала известна широкой общественности после того, как стала судьей танцевального шоу. Она сразу же запомнилась зрителям своей строгостью и очень дерзким характером.

В этот раз у себя в Инстаграм Кухар опубликовала селфи, сделанное на улице. Красотка позировала в изумрудном шелковом лифе с черным кружевом, сверкнув запретным плодом. На лице у балерины красовался натуральный макияж. Глаза артистки были прищурены от солнца, а волосы растрепаны, что придало особого шарма фото.

«Не зависимо от тебя, ты – мой приговор!», - загадочно подписала Кухар фото.

Поклонники не смогли задать Кухар вопрос о том, кому же посвящены столь личные слова. Однако, можно предположить, что балерина обратилась к своему мужу, артисту балета Александру Стоянову, с которым воспитывает двоих детей и очень счастлива в браке.

Напомним, что Екатерина Кухар впечатлила стильным летним образом в красивом платье: фото.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар в купальнике показала свою семью на отдыхе: "Как же сильно хочется...".

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