Известная балерина, судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар покрасовалась в шелковом белье
Как пишет Politeka.net, миниатюрная Кухар стала известна широкой общественности после того, как стала судьей танцевального шоу. Она сразу же запомнилась зрителям своей строгостью и очень дерзким характером.
В этот раз у себя в Инстаграм Кухар опубликовала селфи, сделанное на улице. Красотка позировала в изумрудном шелковом лифе с черным кружевом, сверкнув запретным плодом. На лице у балерины красовался натуральный макияж. Глаза артистки были прищурены от солнца, а волосы растрепаны, что придало особого шарма фото.
«Не зависимо от тебя, ты – мой приговор!», - загадочно подписала Кухар фото.
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Поклонники не смогли задать Кухар вопрос о том, кому же посвящены столь личные слова. Однако, можно предположить, что балерина обратилась к своему мужу, артисту балета Александру Стоянову, с которым воспитывает двоих детей и очень счастлива в браке.
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