Відома прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла, як хоче відпочити

Артистка отримала особливу популярність після того, як стала суддею на шоу "Танці з зірками", повідомляє Politeka.net. Балерина могла як жорстко розкритикувати, так і похвалити виступ тих чи інших зірок.

Зараз на сторінку Кухар підписані 326 тисяч осіб, з якими вона ділиться своїми думками, розповідає про роботу і відпустку.

На новому фото артистка показала свою щасливу сім'ю: чоловіка-колегу Олександра Стоянова, сина Тимура і дочку Анастасію. Фото було зроблено під час спільного відпочинку за кордоном. Зазначимо, що Кухар ефектно виглядала білому купальнику.

"Як же сильно хочеться у відпустку.….

Надихатися морським бризом, насититися сонячними променями з вітаміном D, обнулити всі свої думки і хоч ненадовго "зупинити час" і його скажений сучасний ритм.....))



А як у вас з відпочинком цього літа?

Де вже встигли побувати, що порадите і що запланували?😎 🌴 ",- написала артистка.

"Дуже красиві", " ви навіть думки один одного читаєте ! Так синхроно сидите !! Обожнюю вас !!!👏👏👍👍🔥🔥🌷", "👍👍дуже красиве фото. Гарного відпочинку", " вже відпочили на морі, все прекрасно❤️, і того ж бажаю вам всім ❤️", - написали користувачі Мережі.

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