Прима-балерина та суддя з "Танців з зірками" Катерина Кухар не стримала почуттів, поділившись з публікою літнім настроєм

Так, 39-річна Кухар і її шестирічна дочка Настя були в числі запрошених на бейбі шауер до власниці ювелірної компанії Валерії Гуземі, яка скоро стане мамою. Балерина поділилася кадрами з заходу у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Кухар з'явилася на святі в строкатій міні-сукні синього відтінку, призібраній гумкою на талії. Зірка встала на носочки, блиснувши стрункими ніжками.

Її дочка засвітилася в рожевому купальнику. Мабуть, одним з розваг був басейн. Мама укутала дівчинку в білий махровий рушник, ніжно обійнявши за плечі.

"Моя любов ❤️", - підписала вона кадр.

Балерина попустувала на зеленому газоні, позуючи перед камерою з гілочкою незвичайних білих квітів.

У підписі Кухар пофілософствувала: "Є щось прекрасне в літі, а з літом прекрасне в нас... 💛"

До цього ми розповідали, як на цьому ж святі їх з Настею "підловила" з розпитуваннями ведуча "Світського життя" Катя Осадча. Мабуть, мова зайшла про вбрання.

"У мене стільки красивих діадем, стільки костюмів..., - каже на кадрах Катерина. Потім вони разом з Осадчою звернулися до дівчинкм: "Може, ти подумаєш? Ні?". Дочка Кухар тупнула ніжкою й негативно помахала головою, показавши свій бунтарський характер.

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