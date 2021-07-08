Донька української балерини і судді шоу "Танці з зірками" Катерини Кухар підкорила своєю чистою красою і безпосередністю

Танцівниця поділилася милим фото з 6-річною донькою Настею на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Кухар опублікувала милий сімейний знімок, зроблений на природі. На ньому балерина зворушливо приобнімает за плечі і притискає до себе дочку. Дівчинка при цьому закутана у великий рушник, а її волосся виглядає вологим, тому можна припустити, що вона десь купалася. Сама балерина одягнена в легку сукню з короткою спідницею, що відкриває ноги.

Маленька Настя, фотографіями з якою її батьки раз у раз діляться в мережі, виглядає вже трохи підросла. При цьому чітко помітно, як сильно дівчинка зовні схожа на свого тата – танцюриста балету Олександра Стоянова.

"Моя любов", - підписала знімок з дочкою Кухар.

Варто відзначити, що сам Стоянов раніше писав, що його дочка з кожним роком все більше стає схожа на маму. Однак, шанувальники відзначали, що дівчинка явно пішла «в тата».

"Дві половинки, дуже схожі один на одного. Щастя і здоров'я, нехай росте на радість батькам", - писали в коментарях під фото Стоянова з дочкою.

Відзначимо, що Стоянов і Кухар також виховують сина балерини від минулих відносин – Тимура. І хоча їх не пов'язують кровні узи, Олександр називає хлопчика виключно "мій син".

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" підкорила стильним літнім образом у легкій сукні.

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