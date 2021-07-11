Грузинский экс-"Холостяк" Иракли Макацария выложил в сеть удивительное фото из родной страны

Как сообщает Politeka.net, известный шоумен и в прошлом главный герой украинского сезона шоу "Холостяк" Иракли Макацария часто радует публику яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звездный красавчик поделился с фанатами впечатляющем фото из путешествия в родной Грузии.

На новом фото Иракли запечатлен, лежа на склонившемся дереве над пропастью, а за его спиной открывается потрясающий вид. Перед камерой он появился в стильном образе – укороченных черных брюках, темной кофте и со светлыми кроссами на ногах, выглядит так, будто задремал прямо на дереве.

В подписи к фотографии Макацария написал: "Не имеет значения сколько раз вы были в 🇬🇪 Каждый раз открываю для себя невероятные красоты". Пользователи тут же принялись комментировать снимок: "Невероятно красиво", "Классный снимок! С удовольствием бы жила на таком "отшибе"!", "Невероятно красивый пейзаж", "В Грузии не была. А красота у вас, что просто манит к себе, как магнит", "И пусть весь мир подождёт!", "Так красиво".

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